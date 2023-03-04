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2023-03-04
Британія змінила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні
Зміни ухвалили після візиту українського президента в Лондон, інформує
Велика Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю «
Рішення ухвалили після візиту до Лондона президента Володимира Зеленського.
Пристайко відзначив роль Британії у активізації допомоги Україні:
«Це Британія запропонувала нам перші танки, і тоді це відкрило цю взаємодію – майже десяток країн, які пропонують своє озброєння. Так само і по багатьох інших сферах озброєнь, які не хотілося б називати для широкого загалу», - сказав посол.
Анастасія Дейна, ZN.ua