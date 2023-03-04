Британія змінила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні

Зміни ухвалили після візиту українського президента в Лондон, інформує ZN.ua.

Велика Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Рішення ухвалили після візиту до Лондона президента Володимира Зеленського.

Пристайко відзначив роль Британії у активізації допомоги Україні:

«Це Британія запропонувала нам перші танки, і тоді це відкрило цю взаємодію – майже десяток країн, які пропонують своє озброєння. Так само і по багатьох інших сферах озброєнь, які не хотілося б називати для широкого загалу», - сказав посол.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Блок рекламы


Похожие новости
Саудівська Аравія відправила Україні три літаки з гуманітарною допомогоюСаудівська Аравія відправила Україні три літаки з гуманітарною допомогою
Поранених росіян так багато, що у госпіталях збільшують кількість ліжко-місць – ГенштабПоранених росіян так багато, що у госпіталях збільшують кількість ліжко-місць – Генштаб
Rheinmetall підготує для України 100 БМП та 50 танків — керівник компаніїRheinmetall підготує для України 100 БМП та 50 танків — керівник компанії
У Кабміні планують до зими максимально забезпечити житлові будинки в Україні сонячними панелямиУ Кабміні планують до зими максимально забезпечити житлові будинки в Україні сонячними панелями
Кількість російських військових у Білорусі змінюється — ДПСУКількість російських військових у Білорусі змінюється — ДПСУ
Німецький концерн Rheinmetall хоче збудувати в Україні завод з виробництва танківНімецький концерн Rheinmetall хоче збудувати в Україні завод з виробництва танків
У Бундестазі вважають Меркель відповідальною за війну в Україні. Також звинувачують СаркозіУ Бундестазі вважають Меркель відповідальною за війну в Україні. Також звинувачують Саркозі
Кабмін підтримав створення в Україні Офісу Міжнародного кримінального судуКабмін підтримав створення в Україні Офісу Міжнародного кримінального суду
США виділяють Україні допомогу на 400 млн доларів: що входить до пакетуСША виділяють Україні допомогу на 400 млн доларів: що входить до пакету
У Держдумі фюрера Росії пропонують оголосити війну УкраїніУ Держдумі фюрера Росії пропонують оголосити війну Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости