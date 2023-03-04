Британія змінила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні

Велика Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю « Радіо Свобода ».

Рішення ухвалили після візиту до Лондона президента Володимира Зеленського.

Пристайко відзначив роль Британії у активізації допомоги Україні:

«Це Британія запропонувала нам перші танки, і тоді це відкрило цю взаємодію – майже десяток країн, які пропонують своє озброєння. Так само і по багатьох інших сферах озброєнь, які не хотілося б називати для широкого загалу», - сказав посол.