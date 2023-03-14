Росія готова продовжити зернову угоду, але тільки на 60 днів

Росіяни обурені тим, що з ними не хочуть мати справу.

Росія готова продовжити зернову угоду, але тільки на 60 днів
© T.C. Mill? Savunma Bakanl??? / Twitter

Росія згодна продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується 18 березня, але тільки на 60 днів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Росіяни обурені тим, що Україна завдяки угоді може здійснювати експорт своєї продукції, а з російськими експортерами світ не хоче мати справу.

«Наша подальша позиція буде визначатися в залежності від реального — не на словах, а на ділі — прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки, розморожування фінансової діяльності та постачання аміаку по трубопроводу «Тольятті-Одеса», – заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Вєршинін.

У липні ООН і Туреччина уклали угоду, яка дозволяє Україні відправляти продовольство та добрива з трьох чорноморських портів. Термін її дії — 120 днів. Востаннє її було продовжено у листопаді минулого року. Чергове її продовження має відбутись до 18 березня, якщо сторонам вдасться дійти згоди.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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