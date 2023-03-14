Росія готова продовжити зернову угоду, але тільки на 60 днів

Росія згодна продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується 18 березня, але тільки на 60 днів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Росіяни обурені тим, що Україна завдяки угоді може здійснювати експорт своєї продукції, а з російськими експортерами світ не хоче мати справу.

«Наша подальша позиція буде визначатися в залежності від реального — не на словах, а на ділі — прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки, розморожування фінансової діяльності та постачання аміаку по трубопроводу «Тольятті-Одеса», – заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Вєршинін.