На Майдане в Киеве прошла акция в поддержку политузников Кремля
Более сотни человек собрались с плакатами #FreeSentsov.
На Майдане Независимость в Киеве 1 июля провели акцию поддержки украинских политзаключенных Кремля. Об этом сообщает "Громадське".
и надписями "Освободите заложников Кремля". На большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.
Организаторы акции планируют также устроить в Киеве пробег в поддержку политзаключенных.
"Мы стараемся объединить весь мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, и будут еще. Если Олег и другие ребята не будут дома, мы соберем много людей по всему миру на их поддержку", - сказал организатор акции Иван Рудяк.
Акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РоSSии до 20 лет колонии, планируют провести также 2 июля в 21:00 на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Всех неравнодушных призывают присоединиться к акции, зажигая на поле надпись "Олег, Украина с тобой!".
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Политика
01.07.2018 15:34