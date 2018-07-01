На Майдане в Киеве прошла акция в поддержку политузников Кремля

Более сотни человек собрались с плакатами #FreeSentsov.

На Майдане Независимость в Киеве 1 июля провели акцию поддержки украинских политзаключенных Кремля. Об этом сообщает "Громадське".

и надписями "Освободите заложников Кремля". На большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Организаторы акции планируют также устроить в Киеве пробег в поддержку политзаключенных.

"Мы стараемся объединить весь мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, и будут еще. Если Олег и другие ребята не будут дома, мы соберем много людей по всему миру на их поддержку", - сказал организатор акции Иван Рудяк.