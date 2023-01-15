The Telegraph: Принизливий поворот Кремля – Владі довелося відмовитися від своїх слів про захоплення міста десантниками ЗС РФ

Пригожина та "Вагнер" сприймають з презирством, як зграю обшарпаних ув'язнених. Але Кремль був змушений відмовитися від своїх слів про "відважних десантників" ЗС РФ, що нібито захопили місто, під тиском "вагнерівців", інформує ZN.ua.

The Telegraph: Принизливий поворот Кремля – Владі довелося відмовитися від своїх слів про захоплення міста десантниками ЗС РФ

За даними українського Генштабу, в Соледарі на Донбасі зараз точаться запеклі бої. Проте в інфополі все частіше почала з’являтися інформація про захоплення міста, яку експерти з інформаційних технологій називають ІПСО. Американський канал CNN нещодавно зробив висновок про контроль над містом з боку росіян, посилаючись на фейкову сторінку залученої до боїв 46 бригади ДШВ ЗСУ. Тим часом видання The Telegraph пише, що російські військові в ніч на п'ятницю були змушені визнати, що місто Соледар "захопила" група найманців Вагнера, а не їх власні війська.

Міністерство оборони Росії спочатку в п’ятницю оголосило, що Соледар «звільнили» «відважні десантники» цього відомства.

Однак цю версію подій швидко спростував керівник найманців групи Вагнера Євгеній Прігожин, заявивши, що в ній «не було задіяно жодного десантника».

У принизливому визнанні вищезгаданої ПВК російські військові згодом опублікували нову заяву, в якій йдеться: «Це бойове завдання було успішно виконано завдяки мужнім і самовідданим діям добровольців десантно-штурмового загону Вагнера».


Оксана Коваль, ZN.ua





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