За даними українського Генштабу, в Соледарі на Донбасі зараз точаться запеклі бої. Проте в інфополі все частіше почала з’являтися інформація про захоплення міста, яку експерти з інформаційних технологій називають ІПСО. Американський канал CNN нещодавно зробив висновок про контроль над містом з боку росіян, посилаючись на фейкову сторінку залученої до боїв 46 бригади ДШВ ЗСУ. Тим часом видання The Telegraph пише, що російські військові в ніч на п'ятницю були змушені визнати, що місто Соледар "захопила" група найманців Вагнера, а не їх власні війська.

Міністерство оборони Росії спочатку в п’ятницю оголосило, що Соледар «звільнили» «відважні десантники» цього відомства.

Однак цю версію подій швидко спростував керівник найманців групи Вагнера Євгеній Прігожин, заявивши, що в ній «не було задіяно жодного десантника».

У принизливому визнанні вищезгаданої ПВК російські військові згодом опублікували нову заяву, в якій йдеться: «Це бойове завдання було успішно виконано завдяки мужнім і самовідданим діям добровольців десантно-штурмового загону Вагнера».