Порошенко поблагодарил Меркель и Макрона за решение по РоSSии

Экономические санкции против РоSSии продлены за нарушение "минских договоренностей".

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европейскому Союзу за продление экономических санкций против РоSSии. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter .

"Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной", - написал он.

Важлива новина з Брюсселя: лідерами Євросоюзу ухвалено політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти країни-агресора.



Глибоко вдячний всім нашим друзям в ЄС за непорушні єдність та солідарність з Україною. https://t.co/bOkYotLfG2 — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 червня 2018 р.

Особую благодарность Порошенко выразил федеральному канцлеру Ангеле Меркель и Президенту Франции Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание ответственности Кремля за невыполнение "минских договоренностей".