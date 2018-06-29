Порошенко поблагодарил Меркель и Макрона за решение по РоSSии
Экономические санкции против РоSSии продлены за нарушение "минских договоренностей".
Фото: пресс-служба президента
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европейскому Союзу за продление экономических санкций против РоSSии. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
"Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной", - написал он.
Важлива новина з Брюсселя: лідерами Євросоюзу ухвалено політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти країни-агресора.
Особую благодарность Порошенко выразил федеральному канцлеру Ангеле Меркель и Президенту Франции Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание ответственности Кремля за невыполнение "минских договоренностей".
Напомним, ранее сегодня в ходе евросаммита Совет ЕС решил продлить санкции против РоSSии на 6 месяцев.
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