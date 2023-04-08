Непопулярна реформа вдарила по іміджу Емманюеля Макрона

65% французів ставляться до його діяльності негативно.

65% французів негативно ставляться до діяльності свого президента Емманюеля Макрона, понад половина вважають, що свобод після його вступу на посаду поменшало, повідомляє BFMTV, інформує ZN.ua .

© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республіки Франція/flickr

На ставлення до президента, передусім, вплинула сумнозвісна пенсійна реформа. Наразі позитивно до Макрона ставляться лише 30% опитаних, інші відчувають негативні емоції: від «нерозумміння» та «злості» (по 16%) до «огиди» (13%).

Найбільше серед тих, хто ставиться до президента позитивно, людей віком старше 65 років: 34%. Найбільше негатива — 70% — у людей віком від 50 до 64 років, тобто у тих, хто відносно незабаром має вийти на пенсію.

Водночас, 55% французів вважають, що ситуація зі свободами в країні погіршилась. Президента зараз дедалі частіше називають «більш авторитарним», ніж у 2017, коли його обрали вперше.

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, Макрона б не обрали: лідерка ультраправого руху Марін Ле Пен обійшла б його вже у першому турі із 55% підтримки.

Раніше дослідження демонстрували, що президент Франції Емманюель Макрон має рекордно низький рейтинг за останні чотири роки, з часів протестів «жовтих жилетів» на початку 2019 року.