Непопулярна реформа вдарила по іміджу Емманюеля Макрона

65% французів ставляться до його діяльності негативно.

65% французів негативно ставляться до діяльності свого президента Емманюеля Макрона, понад половина вважають, що свобод після його вступу на посаду поменшало, повідомляє BFMTV, інформує ZN.ua.

Непопулярна реформа вдарила по іміджу Емманюеля Макрона
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республіки Франція/flickr

На ставлення до президента, передусім, вплинула сумнозвісна пенсійна реформа. Наразі позитивно до Макрона ставляться лише 30% опитаних, інші відчувають негативні емоції: від «нерозумміння» та «злості» (по 16%) до «огиди» (13%).

Найбільше серед тих, хто ставиться до президента позитивно, людей віком старше 65 років: 34%. Найбільше негатива — 70% — у людей віком від 50 до 64 років, тобто у тих, хто відносно незабаром має вийти на пенсію.

Водночас, 55% французів вважають, що ситуація зі свободами в країні погіршилась. Президента зараз дедалі частіше називають «більш авторитарним», ніж у 2017, коли його обрали вперше.

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, Макрона б не обрали: лідерка ультраправого руху Марін Ле Пен обійшла б його вже у першому турі із 55% підтримки.

Раніше дослідження демонстрували, що президент Франції Емманюель Макрон має рекордно низький рейтинг за останні чотири роки, з часів протестів «жовтих жилетів» на початку 2019 року.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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