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2023-01-25
Росія вдарила "Градами" по багатоповерхівках в Авдіївці: страшні фото
Сьогодні, 25 січня, російські окупанти завдали удару по житлових кварталах Авдіївки з Градів. Це багатостраждальне місто ворог нищить щодня.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує
Він наголосив, що Авдіївка вже дев'ятий рік є форпостом у Донецькому напрямку, а з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 року перебуває під безперервним вогнем.
"Це одна з найгарячіших точок на фронті. Усі цивільні, не залучені в роботі критичної інфраструктури, мають залишити місто", - написав чиновник, вкотре закликавши людей зберегти своє життя та здоров'я, евакуювавшись.
Також урядовець поділився страшними знімками руйнувань.