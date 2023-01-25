Росія вдарила "Градами" по багатоповерхівках в Авдіївці: страшні фото

Сьогодні, 25 січня, російські окупанти завдали удару по житлових кварталах Авдіївки з Градів. Це багатостраждальне місто ворог нищить щодня.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Апостроф.

Він наголосив, що Авдіївка вже дев'ятий рік є форпостом у Донецькому напрямку, а з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 року перебуває під безперервним вогнем.

"Це одна з найгарячіших точок на фронті. Усі цивільні, не залучені в роботі критичної інфраструктури, мають залишити місто", - написав чиновник, вкотре закликавши людей зберегти своє життя та здоров'я, евакуювавшись.

Також урядовець поділився страшними знімками руйнувань.







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