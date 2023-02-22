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2023-02-22
Мобілізація в Україні: Веніславський розповів, як проходить реформа ВЛК
Він озвучив, скільки часу може знадобитися на реформу.
© unsplash/impulsq
Через військове вторгнення РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Вони отримують повістки та проходять віськово-лікарську комісію (ВЛК).
Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський в інтерв'ю «Укрінформу»
Веніславський також відповів на питання журналіста щодо скарг військовослужбовців на критичні умови проходження ВЛК.
Дар'я Скрипник, ZN.ua