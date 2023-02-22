Мобілізація в Україні: Веніславський розповів, як проходить реформа ВЛК

Він озвучив, скільки часу може знадобитися на реформу.

Мобілізація в Україні: Веніславський розповів, як проходить реформа ВЛК
© unsplash/impulsq

Через військове вторгнення РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Вони отримують повістки та проходять віськово-лікарську комісію (ВЛК).

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський в інтерв'ю «Укрінформу» розповів, як відбувається реформування військово-лікарської комісії.

Веніславський також відповів на питання журналіста щодо скарг військовослужбовців на критичні умови проходження ВЛК.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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