Мобілізація в Україні: Веніславський розповів, як проходить реформа ВЛК

Через військове вторгнення РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Вони отримують повістки та проходять віськово-лікарську комісію (ВЛК).

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський в інтерв'ю «Укрінформу» розповів , як відбувається реформування військово-лікарської комісії.

Веніславський також відповів на питання журналіста щодо скарг військовослужбовців на критичні умови проходження ВЛК.