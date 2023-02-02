Реформа військово-лікарських комісій: що зміниться у системі медогляду військовозобов'язаних

В Україні найближчим часом реформують військово-лікарські комісії. Це дозволить максимально скоротити час і спростити процес проходження медичного огляду бійців, які отримали поранення, а також призовників.

Реформу проведуть у найкоротший термін. Організаційні заходи, пов'язані з реформуванням, взяли на себе МОЗ, Міноборони, Мінветеранів, Мінсоцполітики та ГО "Правозахист для військовослужбовців "Принцип". Технічною стороною, пов'язаною із цифровізацією процесу, займуться фахівці Мінцифри.

"Ми разом із Мінцифри, Міноборони та Мінветеранів докладно проаналізували процеси військово-лікарської експертизи. І почали шукати рішення, як спростити цей механізм як для поранених, так і для військових медиків", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами голови МОЗ, вже найближчим часом будуть зроблені такі кроки щодо вдосконалення роботи ВЛК:

буде запроваджено електронний документообіг у військових закладах, який дозволить прибрати паперову тяганину та черги;

автоматизація процесів, щоб зменшити навантаження на поранених військовослужбовців;

запроваджено належне сервісне обслуговування поранених;

пораненим нададуть можливість проходити реабілітацію поряд із місцем проживання;

підвищення кваліфікації лікарів з питань ВЛК.

Глава Мінцифри Михайло Федоров, у свою чергу, запевнив, що його відомство у найкоротший термін розробить програмне забезпечення для того, щоб забезпечити максимальну цифровізацію процесу.

На сьогодні етапи проходження ВЛК абсолютно не цифровізовані. Через це бійцям, які отримали поранення, а іноді й дуже серйозні каліцтва, доводиться проходити сім кіл бюрократичного пекла, щоби зібрати потрібні медичні висновки та подати їх на ВЛК.

"Приміром, військового поранили під Бахмутом. Евакуювали до київського шпиталю на реабілітацію. Після лікування бійцю треба повертатися до своєї частини, щоб отримати паперовий напрямок на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК, яка взагалі може бути в іншому місті. І такий "квест" потрібно проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу", – поділився чиновник.

Тому Мінцифри терміново взялося за цифровізацію процесу. Це скоротить його час і дозволить людям, у яких і так неабияк підірвано здоров'я, не їздити по всій країні, щоби зібрати кілька "папірців".

"Наші військові гідні отримання людяних послуг. Саме завдяки їм ми можемо далі працювати та цифровізувати", - наголосив глава Мінцифри.

Нагадаємо, в Україні вперше присудили реальний термін позбавлення волі ухилянту, який не з'явився за повісткою до зазначеного місця проходження військової служби.