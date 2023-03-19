Італія навчає близько 20 українських військових на системі ППО SAMP-T - ЗМІ
Курс проходить на одній з італійських військових баз.
Італія навчає групу українських військових, які будуть використовувати систему ППО SAMP-T. Близько двадцяти солдатів перебувають у військовій частині в місті Санта-Барбара (Латина). Тут розташовується штаб зенітно-артилерійського управління сухопутних військ. Про це повідомляє видання
Навчання українських військових не афішувалося, але про нього стало відомо журналістам . Коли саме вони прилетіли з Києва, не повідомляється, але спецрейсом їх доправили до бази Пратіка-ді-Маре (Рим).
Українці не можуть покидати казарми. Тисячі італійських солдатів, дислокованих на цій базі, отримали заборону розмовляти з прибулими. Ще деяка кількість військових з Києва, як стало відомо, навчаються в піхотній школі Чезано (Рим) - вони вчаться експлуатувати бронетехніку.
Як зазначається, на даний момент курс навчання українських операторів ППО вже завершений. Однак про їх відбуття з Італії не повідомляється.
Система протиповітряної оборони SAMP-T здатна захищати від атак безпілотників, ракет і авіації, і є найвагомішим внеском Італії в безпеку України.
Комплекс коштує 700 мільйонів євро і оснащений ракетами Aster вартістю від 400 тисяч до двох мільйонів євро кожна. Загалом Італія має лише 5 таких комплексів, один з яких один уже розгорнутий у Словаччині для захисту східного флангу НАТО.