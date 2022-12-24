ЄС припиняє частину допомоги Угорщині через невдачі країни з реформами

Брюссель попередив, що припинить більшу частину регіональної допомоги Угорщині, оскільки уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана ще не запровадив реформи, спрямовані на забезпечення незалежності судової системи країни, повідомляє Financial Times.

У четвер Європейська комісія повідомила, що досягла загальної угоди з Будапештом щодо фінансування на бюджетний період 2021-27 років. Але основна частина з 22 мільярдів євро, про які йде мова, поки що не може бути виплачена, оскільки Угорщина ще має виконати низку умов щодо верховенства права.

«Інвестиції в рамках політики згуртованості допоможуть перетворити Угорщину на справедливішу, екологічнішу, розумнішу та більш територіально збалансовану економіку та суспільство. Однак ці інвестиції можуть бути ефективними лише в тому випадку, якщо вони супроводжуються відповідним інституційним і правовим середовищем і якщо вони реалізуються відповідно до правил і цінностей ЄС», — зазначила Еліза Феррейра, комісар з питань згуртованості та реформ.

Рішення підкреслює фіскальні проблеми, з якими стикається Орбан, який дуже хоче розблокувати фінансування ЄС після різкого падіння угорської валюти, форинта, цього року. Будапешт протягом багатьох років бореться з Брюсселем через свою репутацію щодо верховенства права, що, на думку критиків, загрожує справедливому та прозорому розподілу грошей платників податків ЄС.

Міністри ЄС минулого тижня підписали рішення комісії про припинення фінансування у розмірі близько 6,3 мільярдів євро через порушення верховенства права в Угорщині. Рішення щодо фінансування в рамках політики згуртованості, прийняте в четвер, впливає на більш широкий пул європейських коштів і стосується положень, пов’язаних із Хартією основних прав ЄС, які тепер є частиною бюджетного законодавства блоку.

Згідно з правилами, посадовці комісії повинні перевірити відповідність Хартії, перш ніж виплачувати державам-членам фінанси згуртованості. За словами комісії, обмеження незалежності судової влади в Угорщині наразі перешкоджатимуть виплатам.

У Брюсселі також заявили, що певні виплати будуть припинені через закон Угорщини, який дискримінує людей на основі їх сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, а також через положення, які створюють «серйозні ризики для академічної свободи та права на притулок».

Комісія вважає, що умова, яка стосується Хартії основних прав, ще не виконана, що означає, що комісія «не може відшкодувати витрати».

«Ми продовжуватимемо працювати з угорською владою, щоб подолати цю ситуацію», — сказала Феррейра.

Минулого тижня Рада ЄС схвалила заявку Угорщини на частку фонду відновлення після COVID-19 через півтора року після того, як Будапешт вперше подав свій запит на отримання грошей. Але виплати за цією схемою також не будуть здійснюватися, доки не будуть введені в дію ключові реформи верховенства права, серед яких зміни, що забезпечують незалежність судової системи.

У четвер Угорщина заявила, що, ухваливши угоди про фінансування з комісією до кінця 2022 року, вона забезпечила врешті-решт доступ до всього фінансування ЄС, яке намагалася отримати.

«Ми досягли нашої мети: до кінця року ми підписали всі угоди з Європейською комісією, які дають нам доступ до фондів ЄС», — заявив міністр у справах ЄС Тібор Наврачич у відео у Facebook у четвер.

Однак у своїй заяві він не торкався умов Хартії основних прав і не давав подальших коментарів.

Підхід комісії до грошей в рамках політики згуртованості для Угорщини відображає паралельні рішення щодо Польщі, яка також зазнає критики через відсутність судової незалежності. Невиконання Варшавою вимог щодо фундаментальних прав означає, що більшість виплат за новим раундом витрат ЄС в рамках політики згуртованості також буде призупинено, доки це питання не буде вирішено. З 2021 по 2027 рік Польща очікує отримати фінансування в рамках програми на 76,5 мільярдів євро.