Зеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системі
За оцінкою експертів, новий закон вплине на процесуальну незалежність прокурора, інформує
Президент Володимир Зеленський майже через рік після ухвалення підписав проєкт закону
Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» був ухвалений в першому читанні ще в червні 2021 року та остаточно затверджено у квітні 2022 року.
Відповідно до ухваленого закону спрощуються вимоги до майбутніх прокурорів – тепер для цього не потрібно дворічного стажу професійної діяльності у сфері права. Також зменшено час підготовки майбутніх прокурорів з одного року до двох місяців плюс пів року стажування в прокуратурі.
Також законом передбачено створення в прокуратурі прокурора-стажиста окружної прокуратури, на якого будуть поширені гарантії матеріального та соціального забезпечення, передбаченого для прокурорів.
Згідно із законом, стати прокурором-стажистом зможе громадянин, який має вищу юридичну освіту та вільно володіє державною мовою, також пройде конкурсний відбір. Водночас прокурор-стажист зможе здійснювати процесуальне керівництво лише у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини. Також його рішення підлягатимуть погодженню із старшим прокурором групи прокурорів, або навіть із керівником органу прокуратури.
Як
«Водночас розмежування статусу прокурора і прокурора-стажиста підважує процесуальну незалежність прокурора, єдиний статус прокурора та врешті створює культуру субординації, практику несамостійності (погодження з старшими) та інші загрози незалежності майбутнього офіцера правосуддя», - зазначив він.