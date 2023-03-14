Зеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системі

За оцінкою експертів, новий закон вплине на процесуальну незалежність прокурора, інформує ZN.ua.

Зеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системі
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Президент Володимир Зеленський майже через рік після ухвалення підписав проєкт закону №5158 про зміну порядку добору прокурорів в Україні, яким спрощуються вимоги до кандидатів на посадупрокурора.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» був ухвалений в першому читанні ще в червні 2021 року та остаточно затверджено у квітні 2022 року.

Відповідно до ухваленого закону спрощуються вимоги до майбутніх прокурорів – тепер для цього не потрібно дворічного стажу професійної діяльності у сфері права. Також зменшено час підготовки майбутніх прокурорів з одного року до двох місяців плюс пів року стажування в прокуратурі.

Також законом передбачено створення в прокуратурі прокурора-стажиста окружної прокуратури, на якого будуть поширені гарантії матеріального та соціального забезпечення, передбаченого для прокурорів.

Згідно із законом, стати прокурором-стажистом зможе громадянин, який має вищу юридичну освіту та вільно володіє державною мовою, також пройде конкурсний відбір. Водночас прокурор-стажист зможе здійснювати процесуальне керівництво лише у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини. Також його рішення підлягатимуть погодженню із старшим прокурором групи прокурорів, або навіть із керівником органу прокуратури.

Як зазначає експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапивін, ухвалені зміни скорочують строк підготовки прокурорів, зменшують кваліфікаційні вимоги та сприяють обов’язковому працевлаштуванню прокурорів.

«Водночас розмежування статусу прокурора і прокурора-стажиста підважує процесуальну незалежність прокурора, єдиний статус прокурора та врешті створює культуру субординації, практику несамостійності (погодження з старшими) та інші загрози незалежності майбутнього офіцера правосуддя», - зазначив він.


Ірина Знась, ZN.ua





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