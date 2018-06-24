Совет Европы об убийстве рома во Львове: "Мы в ужасе"

Парня зарезали во время нападения на табор возле Львова.

Совет Европы осудил убийство 24-летнего рома во время разгона табора во Львове.

Об этом в твиттере написал пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Даниэль Холтген.

"Мы осуждаем еще одно нападение на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе от того, что на этот раз убили одного человека. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", - написал он.

#Ukraine : We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) June 24, 2018

Напомним, в ночь на 24 июня группа молодых людей во главе с 20-летним парнем напали на ромский лагерь и зарезали одного из его жителей, 24-летнего мужчину. Кроме того, ранения в результате нападения получили еще четые рома - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина. Все пострадавшие являются жителями Закарпатской области.

Подозреваемые в убийстве - 16-17-летние жители Львова.

Действия нападавших квалифицированы следователями по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.