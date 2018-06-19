Луценко призвал Раду принять закон об уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы

"Именно эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов".

Луценко призвал Раду принять закон об уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы
Фото: antikor.com.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал парламент принять закон об уголовной ответственности за нелегальное пересечение государственной границы.

"Призываю Верховную Раду безотлагательно принять соответствующий закон и защитить государство", - заявил Луценко, комментируя нападение группы неизвестных на украинский пограничный отряд в Черновицкой области.

"Это позорно и недопустимо, когда в стране в состоянии войны нет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы", - написал он в фейсбуке.

Генпрокурор подчеркнул, что именно эта норма, которая отменена во времена правления Виктора Януковича, "могла бы стать основанием преследования всех "ихтамнету", воюющих на стороне "ЛНР/ДНР".

"Именно эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов", - добавил Луценко.

Напомним, 19 июня в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничного наряда и даже предприняли попытку группового нападения на пограничников.

Попытка мирного урегулирования инцидента не дала результата, поэтому после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из нападавших.


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