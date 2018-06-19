Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - Геращенко

Ранее пресс-секретарь президента РФ намекнул, что Сенцов "должен сам позаботиться о своем помиловании".

Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - Геращенко
Фото: facebook/Iryna Gerashchenko

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РоSSии за "терроризм", не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании для обмена.

Об этом сообщила в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет, что Сенцов «должен сам позаботиться о своем помиловании», намекая, что Олег должен обратились к роSSийскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что Сенцов не станет обращаться к Путину, на это роSSийские власти и рассчитывают", - написала она.

Геращенко напомнила, что для помилования Надежды Савченко к Путину формально обратились родственники погибших роSSийских журналистов, и он помиловал ее без обращения самой Савченко.

"А почему бы самому Пескову или омбудсмену Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега - нет?", - спрашивает первый вице-спикер.

Геращенко также выразила возмущение срывом договоренностей о посещением Людмилой Денисовой украинских политзаключенных в РоSSии.

"Людмилу не пускают в Сенцову, Кольченко, Сущенко, Карпюку и другим нашим пленникам, несмотря на договоренности на высшем уровне. Чтобы вы понимали, именно так у нас несколько раз срывалось освобождению заложников. Когда все вроде обсудили и договорились, определились со списком и приблизительной датой... И в последнюю минуту - нет, и без объяснений...", - добавила она.

Напомним, Савченко была захвачена в плен пророSSийскими боевиками "ЛНР" в июне 2014 года в Луганской области, затем ее вывезли в РоSSию, где ее приговорили к 22 годам колонии. 25 мая 2016 года Путин помиловал Савченко и ее обменяли на роSSийских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

В августе 2015 года роSSийский суд признал Сенцова виновным в "создании терроистического сообщества". Режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживают в РоSSии.

Несмотря на все достигнутые договоренности, роSSийская сторона несколько дней не допускает к заключенному украинского омбудсмена Денисову, которая находится в РФ с 15 июня.


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