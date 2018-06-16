Бизнес-центры и кинотеатры в июне "минировали" из РоSSии, - Князев

Открыт ряд уголовных производств.

Киберполиция установила, что сообщение о минировании бизнес-центров в Украине, в том числе, в Харькове, поступают с территории РФ .

Об этом на брифинге в Харькове заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщает Укринфром.

"На протяжении июня поступают сообщения о минировании в Украине мест массового скопления людей: кинотеатров, бизнес-центров, в том числе, в Харькове, но более всего пострадал от этого Львов. Наша киберполиция достоверно установила, что сообщения идут от роSSийских провайдеров. Установлено местонахождение этих "минеров". Открыт ряд уголовных производств", - отметил Князев.

Однако, по его словам, эффективный результат будет тогда, когда мы сможем привлечь виновных, которые находятся за границей, к уголовной ответственности.

"Есть институция заочного расследования, и если эта статья подпадает под Уголовно-процессуальный кодекс, препятствий в расследовании перед нами не будет, в том числе, по отношению к роSSийским властям, которые не реагируют на происходящее", - добавил Князев.

Ранее сообщалось, что с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось.