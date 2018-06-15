Политзаключенный Балух находится в критическом состоянии, - МИД

"Счет пошел на дни".

Политзаключенный Балух находится в критическом состоянии, - МИД
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который голодает в крымском СИЗО почти три месяца, находится в критическом состоянии.

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем микроблоге Twitter.

"Политзаключенный Владимир Балух в критическом состоянии. Время пошло на дни. В это время оккупант незаконно продолжает его арест", - написала она.

"МИД Украины требует допустить к Балуху украинских или международных врачей. Требуем от РФ его немедленного освобождения", - добавила Беца.

Напомним, в оккупированном Крыму украинца Балуха приговорили к 3 годам и семи месяцам колонии-поселения по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов. Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности за флаг Украины, вывешенный на его доме. Позже суд сократил приговор на 2 месяца, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов.

В марте Балух, протестуя против приговора, объявил бессрочную голодовку. 2 апреля его адвокат Ольга Динзе сообщила, что после рассмотрения апелляционной жалобы Балуха конвой после. По ее словам, администрация СИЗО отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку. Позже зампредседателя правления "Крымской правозащитной группы" Владимир Чикригин сообщал, что к Балуху не пускают медиков.

7 июня сообщалось, что из-за длительной голодовки Балух потерял в весе 30 кг.

Сегодня, 15 июня, суд Крыма продлил арест Балуха на два месяца. В здании суда ему стало плохо, к нему приезжала "скорая". Сообщалось, что ему сделали укол, но его состояние не улучшилось.


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