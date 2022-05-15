На "Азовстали" около 600 раненых военных, 40 из них в тяжелом состоянии - командир 12-й бригады

На "Азовстали" ныне находится около 600 раненых украинских военных, 40 из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега.

"Медикаментов и медицинского инструмента очень не хватает. У нас все, кто принимает решение и воюет сейчас на позициях, боремся, держимся, но у раненых ситуация тяжелая", – рассказал он в эфире телемарафона.

Как сообщалось, роSSийские войска применили против защитников "Азовстали" фосфорные бомбы.

Напомним, жены защитников Мариуполя подчеркивают, что во время эвакуации с "Азовстали" важно забрать также тела погибших героев.

РоSSияне не дают вывезти с территории предприятия даже раненых и тела погибших бойцов. На "Азовстали" находятся, в частности, бойцы "Азова", 36-я бригада морской пехоты, пограничники, правоохранители.