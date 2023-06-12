Списки 200-х росіян поповнив командир підрозділу «Шторм» та ще два офіцери РФ

Серед ліквідованих окупантів старший лейтенант та полковник.

Під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, українські захисники ліквідували командира ворожого підрозділу «Шторм» 110-го ОМСБр Сєргєя «Бутуза» Аргунова. Про це повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій «Штірліц» Штефан, інформує ZN.ua.

Списки 200-х росіян поповнив командир підрозділу «Шторм» та ще два офіцери РФ
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Також за його словами, список «вантажу 200» поповнили ще два російські офіцери:

  • полковник Дєніс Буянов;
  • старший лейтенант Нікіта Сосновскій.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові знищили 216 180 російських окупантів. Лише минулої доби ЗСУ ліквідували понад півтисячі загарбників.





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