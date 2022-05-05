Мариуполь окружен: в Пентагоне рассказали, сколько солдат рф находится в городе

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Представитель Пентагона говорит, что военные рф демонстрируют "медленный и неравномерный прогресс", говоря о ситуации в Мариуполе.

В Мариуполе находится две вражеских батальонно-тактических группы. Помимо россиян там могут быть чеченские боевики. В Пентагоне подсчитали приблизительно колличество роSSийских солдат, которые находятся в разрушенном украинском городе.

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, общее количество оккупантов в этом городе может составлять около двух тысяч.

"Примерно две БТГ россиян все еще находятся в Мариуполе... Мы думаем, что там есть смесь каких-то других нероSSийских вооруженных сил. Например, некоторые чеченские боевики. То есть, примерно пара тысяч, но я бы с осторожностью сообщал об этом", – сказал представитель Минобороны США.

Кирби отметил, что большинство оккупантов, которые находились вокруг Мариуполя, были переброшены в другие точки фронта. В частности, на север в район поселка Великая Новоселка, который находится возле админграницы Донецкой области. При этом спикер говорит, что Мариуполь все еще окружен.

Взрыв, обстрел, война, Мариуполь

Также представитель Пентагона говорит, что военные рф демонстрируют "медленный и неравномерный прогресс", говоря о ситуации в Мариуполе.


Александра Павленко, politeka.net

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