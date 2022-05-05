Мариуполь окружен: в Пентагоне рассказали, сколько солдат рф находится в городе

Представитель Пентагона говорит, что военные рф демонстрируют "медленный и неравномерный прогресс", говоря о ситуации в Мариуполе.

В Мариуполе находится две вражеских батальонно-тактических группы. Помимо россиян там могут быть чеченские боевики. В Пентагоне подсчитали приблизительно колличество роSSийских солдат, которые находятся в разрушенном украинском городе.

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, общее количество оккупантов в этом городе может составлять около двух тысяч.

"Примерно две БТГ россиян все еще находятся в Мариуполе... Мы думаем, что там есть смесь каких-то других нероSSийских вооруженных сил. Например, некоторые чеченские боевики. То есть, примерно пара тысяч, но я бы с осторожностью сообщал об этом", – сказал представитель Минобороны США .

Кирби отметил, что большинство оккупантов, которые находились вокруг Мариуполя, были переброшены в другие точки фронта. В частности, на север в район поселка Великая Новоселка, который находится возле админграницы Донецкой области. При этом спикер говорит, что Мариуполь все еще окружен.

Также представитель Пентагона говорит, что военные рф демонстрируют "медленный и неравномерный прогресс", говоря о ситуации в Мариуполе.