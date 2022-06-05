Украинский МИД ждет справки о состоянии психического здоровья спикера парламента Венгрии

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер высказал мнение по поводу «психических проблем» президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он жестко обращается к партнерам, когда просит о поддержке. В ответ на это украинское Министерство иностранных дел ожидает справки о состоянии психического здоровья Ласло Кевером.

« МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Последующая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», – написал спикер МИД Олег Николенко.

Он добавил, что к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления РоSSии. По словам Николенко, такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла.