Украинский МИД ждет справки о состоянии психического здоровья спикера парламента Венгрии

В МИД ответили на упреки Ласло Кевера о «психических проблемах» Владимира Зеленского, информирует ZN.ua.

Украинский МИД ждет справки о состоянии психического здоровья спикера парламента Венгрии

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер высказал мнение по поводу «психических проблем» президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он жестко обращается к партнерам, когда просит о поддержке. В ответ на это украинское Министерство иностранных дел ожидает справки о состоянии психического здоровья Ласло Кевером.

«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Последующая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», – написал спикер МИД Олег Николенко.

Он добавил, что к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления РоSSии. По словам Николенко, такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла.





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