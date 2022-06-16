В Украине отменили справки о несудимости: чем их заменили

Граждане Украины имеют право получать документ о несудимости онлайн - вместо бумажной справки выдается выписка из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости".

Об этом сообщило в Telegram Министерство внутренних дел Украины.

Получить эту выписку можно получить за считанные минуты в режиме онлайн - для этого нужно перейти по ссылке. Далее нужно идентификацию через сервис ID.GOV.UA, а после авторизации заполнить все поля и отправить запрос.

Автоматическая обработка выписки происходит практически мгновенно - уже за несколько минут в личном кабинете появляется выписка с QR-кодом для проверки действительности данного документа.

Поскольку выписка является электронным документом, то апостиль (штамп размером не менее 10х10 см - "Апостроф") на нем не ставится, поскольку это не предусмотрено законодательством.