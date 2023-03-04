Вперше в історії жінки представлені у парламентах усіх країн світу – ООН

Частка жінок у всіх парламентах світу становить 26,5%.

Вперше в історії жінки представлені у парламентах усіх країн світу – ООН
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В Організації Об'єднаних Націй заявили про те, що зараз жінки вперше представлені в парламентах усіх країн світу. Про це йдеться у звіті Міжпарламентського союзу (МПС), оприлюдненому у п’ятницю в ООН.

Предстаники МПС, який займається просуванням миру через парламентську дипломатію і діалог, зазначили, що участь жінок у політиці ніколи не була такою різноманітною, як сьогодні.

Минулого року парламенти обирали у 47 країнах світу і у всіх жінки отримали в середньому 25,8% місць. Як наслідок, початку 2023 року частка жінок у всіх парламентах світу становить 26,5%.

За кількістю жінок лідирують парламенти Руанди, Нової Зеландії, Куби, Мексики, Нікарагуа, ОАЕ. У цих країнах відзначається гендерний паритет у законодавчій владі. Руанді, до прикладу, жінки займають трохи понад 60% місць у нижній палаті та 34,6% – у верхній.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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