Президентка Європарламента виступає за передачу Україні танків Leopard

Роберта Метсола наголосила, що Європа має продовжити підтримку України у боротьбі проти росіян, інформує ZN.ua.

Президентка Європарламента виступає за передачу Україні танків Leopard
© Deutsche Welle

Президентка Європарламенту Роберта Метсола виступила за поставку Україні танків Leopard, передає Перший суспільний (державний) канал телебачення та радіомовлення Німеччини. Також Метсола привітала передачу нам танків Marder.

Вона заявила, що потрібно продовжувати воєнну підтримку України. Метсола додала, що РФ хоче, аби Європа дивилася на Українську державу під іншим кутом, але цього не можна допустити.

Президентка Європарламенту наголосила, що Європа має продовжити підтримку українців політично, гуманітарно, а також у воєнному плані. За її словами, це важливо. Крім того, додала Метсола, також важливим є зміцнення Європою власних оборонних сил, а також перетворення її на «справжній оборонний союз».





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