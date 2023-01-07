Президентка Європарламента виступає за передачу Україні танків Leopard
Роберта Метсола наголосила, що Європа має продовжити підтримку України у боротьбі проти росіян, інформує
Президентка Європарламенту Роберта Метсола виступила за поставку Україні танків Leopard,
Вона заявила, що потрібно продовжувати воєнну підтримку України. Метсола додала, що РФ хоче, аби Європа дивилася на Українську державу під іншим кутом, але цього не можна допустити.
Президентка Європарламенту наголосила, що Європа має продовжити підтримку українців політично, гуманітарно, а також у воєнному плані. За її словами, це важливо. Крім того, додала Метсола, також важливим є зміцнення Європою власних оборонних сил, а також перетворення її на «справжній оборонний союз».