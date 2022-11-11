Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області

Делегація побувала в Бучі, Бородянці та Ірпені.

Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
© Київська ОВА/Олексій Кулеба

Спікерка Сейму Литовської республіки пані Вікторією Чмілітє-Нільсен разом з парламентською делегацією відвідали деокуповані міста Київської області. Про це повідомляє пресслужба Київська ОВА.

"У Бородянці заступник голови Київської ОВА Віталій Власюк показав литовській делегації зруйнований ліцей №1. У Бучі литовці відвідали місце масового поховання мирних жителів біля Храму Андрія Первозванного. В Ірпені литовська делегація відвідала дитячий садочок "Радість", що було зруйновано внаслідок обстрілів міста російськими військами", - зазначається в повідомленні.

В адміністрації підкреслили, що уряд Литви за час повномасштабної війни став одним із найвідданіших партнерів нашої держави, а також активно допомагає у відбудові інфраструктури України.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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