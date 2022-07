Захід має припинити «питати в Путіна» дозволу на допомогу Україні – парламентарій

Поки Захід розмірковує про дальність зброї, яка надається Україні, Росія продовжує тероризувати Україну ракетами, руйнуючи цивільні цілі замість військових, пише фінський науковець і парламентарій Юссі Крістіан Галла-аго.

«Боючись ескалації, ми не хочемо давати Україні зброю достатньої дальності, щоб вражати цілі на території Росії. І це дурнуватий підхід із багатьох причин. Дальність потрібна Україні не для нападу на Росію, а для ураження російських військових цілей», - пише політик у Twitter .

Зрештою, наголошує Галла-аго «вдарити по цілях» у Росії можна і ручною гранатою, підійшовши максимально близько до кордону.

Політик вважає, що удари по пускових установках країни, яка веде агресивну війну проти іншої держави, законні з юридичної, моральної та будь-якої іншої точки зору.

«Якого саме «загострення» ми боїмося? Що Росія почне бомбардувати українські міста чи інфраструктуру за межами зони бойових дій? Що вони спробують вдарити по поставках західних партнерів? Прокиньтеся. Росія вже робить стільки всього, що запас того, що ще не було зроблено, у неї не такий великий», - пише він.

Парламентарій вважає, що Росія може скільки завгодно проводити «червоні лінії», погрожувати ядерним ударом і Третьою світовою, але завдати ядерного удару не може дозволити собі так само, як і інші ядерні держави. А конвенційну війну (війну двох і більше держав – ред.) агресор може дозволити собі ще менше, ніж Захід.

«Найбільша помилка, допущена Заходом від початку повномасштабної війни, у тому, що ми публічно заявляємо про те, чого не збираємося робити. «Ми не вводитимемо війська в Україну, не відправлятимемо військових, ракети великої дальності, сучасні танки». Ці заяви дають Путіну рамки, у яких він може діяти, не побоюючись прямої конфронтації із Заходом. Йому фактично сказали, що він може бомбити та знищувати Україну стільки, скільки захоче», - пояснює політик.

Парламентарій вважає, що у нинішньої війни в Україні та «Зимової війни» 1939-1940 років багато спільного.

Червона Армія зазнала величезних втрат, але ресурси Фінляндії і СРСР були настільки непорівнянні, що рано чи пізно у країни, яка обороняється, просто закінчилися б люди і засоби для продовження оборони.

Сталін погодився на мир лише під тиском Заходу, побоюючись, що Велика Британія та Франція втрутяться і відправлять війська до Фінляндії, що означало б втягування СРСР у війну, яку диктатор не міг собі дозволити.

«Ми ніколи не дізнаємося, чи дійсно Велика Британія і Франція були готові вступити у війну. Але Сталін серйозно ставився до цієї можливості і це головне. Якби вони неодноразово заявляли, що за жодних обставин не втручатимуться, можливо, наш світ виглядав би інакше», - наголошує він.

Нинішньому російському диктатору не потрібно дбати про власний імідж за кордоном чи популярність вдома. Більшість росіян хоче війни незалежно від її наслідків для інших і навіть для себе.

У агресора може закінчитись сучасна зброя, але вистачає запасів радянської, якої вистачить для продовження війни на виснаження. І він не має стимулу припиняти війну, адже світ ясно дав зрозуміти, що не втручатиметься, вважає політик.

«Висновок: Ми повинні припинити запитувати загарбника, яку допомогу і в якому обсязі ми маємо надати його жертві. Ми маємо дати Україні все можливе, щоб допомогти зупинити вторгнення. І тоді ми маємо всерйоз задуматися про те, як примусити Путіна до миру», - підсумовує Юссі Галла-аго.

