Мэр Голой Пристани два месяца находится в плену оккупантов

Местонахождение Александра Бабича до сих пор неизвестно, информирует ZN.ua.

Мэр Голой Пристани два месяца находится в плену оккупантов
© Ксения Силина/Суспильне Херсон

Советник главы Херсонской ОГА Андрей Соков заявил, что мэр Голой Пристани Александр Бабич два месяца находится в плену оккупнатов.

Войска РФ "задержали" его еще 28 марта. Местонахождение его до сих пор неизвестно.

"Голопристанский городской голова Александр Бабич в течение 2 месяцев находится в роSSийском плену. С 28 марта о нем нет никаких известий. Обращаюсь к представителям власти на разных уровнях и международной общественности с призывом применить все возможные механизмы возвращения чиновника! Похищение Александра Бабича - трагедия не только для его семьи, а для каждого жителя Голопристанской громады! Помогите!", - подчеркнул Соков.


Анна Конюченко, ZN.ua

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