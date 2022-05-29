Мэр Голой Пристани два месяца находится в плену оккупантов

Советник главы Херсонской ОГА Андрей Соков заявил, что мэр Голой Пристани Александр Бабич два месяца находится в плену оккупнатов.

Войска РФ "задержали" его еще 28 марта. Местонахождение его до сих пор неизвестно.

"Голопристанский городской голова Александр Бабич в течение 2 месяцев находится в роSSийском плену. С 28 марта о нем нет никаких известий. Обращаюсь к представителям власти на разных уровнях и международной общественности с призывом применить все возможные механизмы возвращения чиновника! Похищение Александра Бабича - трагедия не только для его семьи, а для каждого жителя Голопристанской громады! Помогите!", - подчеркнул Соков.