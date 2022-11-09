РФ відправила в Іран €140 млн готівкою та захоплену західну зброю в обмін на безпілотники — Sky News

Готівку та зброю перевозив літак Іл-76.

РФ відправила в Іран €140 млн готівкою та захоплену західну зброю в обмін на безпілотники — Sky News
© Міноборони України

20 серпня російський військовий літак таємно перевіз в аеропорт Тегерана €140 мільйонів готівкою і три моделі боєприпасів — британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger, які потрапили до рук російських військових. Про це повідомляє Sky News із посиланням на поінформоване джерело у спецслужбах, інформує ZN.ua.

Зразки зброї можуть надати Корпусу вартових Ісламської революції можливість вивчати західні технології та потенційно копіювати їх.

Зі свого боку, Іран надав Росії понад 160 безпілотних літальних апаратів, у тому числі 100 дронів Shahed-136, стверджує джерело.

Крім того, за інформацією видання, в останні кілька днів між Тегераном і Москвою було укладено ще одну угоду про безпілотники вартістю €200 мільйонів.

В якості доказів передачі безпілотників джерело поділилося зі Sky News супутниковими знімками, на яких видно два російські військові вантажні літаки в аеропорту Тегерана. Один із літаків, Іл-76, ймовірно перевозив готівку і захоплену західну зброю.

Джерело також повідомило, що спецслужбам відомо про принаймні п'ять російських літаків, які транспортували безпілотники з Ірану з 20 серпня в рамках угоди.

За інформацією видання Bild, 6 листопада з Ірану до Росії прибув вантажний літак з новою партією дронів Shahed на борту.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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