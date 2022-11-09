РФ відправила в Іран €140 млн готівкою та захоплену західну зброю в обмін на безпілотники — Sky News
Готівку та зброю перевозив літак Іл-76.
20 серпня російський військовий літак таємно перевіз в аеропорт Тегерана €140 мільйонів готівкою і три моделі боєприпасів — британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger, які потрапили до рук російських військових. Про це
Зразки зброї можуть надати Корпусу вартових Ісламської революції можливість вивчати західні технології та потенційно копіювати їх.
Зі свого боку, Іран надав Росії понад 160 безпілотних літальних апаратів, у тому числі 100 дронів Shahed-136, стверджує джерело.
Крім того, за інформацією видання, в останні кілька днів між Тегераном і Москвою було укладено ще одну угоду про безпілотники вартістю €200 мільйонів.
В якості доказів передачі безпілотників джерело поділилося зі Sky News супутниковими знімками, на яких видно два російські військові вантажні літаки в аеропорту Тегерана. Один із літаків, Іл-76, ймовірно перевозив готівку і захоплену західну зброю.
Джерело також повідомило, що спецслужбам відомо про принаймні п'ять російських літаків, які транспортували безпілотники з Ірану з 20 серпня в рамках угоди.
За інформацією видання Bild, 6 листопада з Ірану до Росії прибув вантажний літак з новою партією дронів Shahed на борту.