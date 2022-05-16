Запах ацетона, обмороки, минус 25 кг веса, гноение ран: врач с Азовстали рассказал о состоянии бойцов

Фактически каждый боец за время блокады потерял не менее 20 килограмм, однако необходимость выполнять необходимые задания никуда не делась

Раненные с заблокированной уже 80 дней “Азовстали” в Мариуполе нуждаются в усиленном питании для заживления ран, однако сейчас даже те, кто не имеет повреждений, едят мизер. Критичности ситуации добавляет отсутствие питьевой воды, в технической воде, к использованию которой перешли, очень много ржавчины, болезнетворных бактерий. Помимо головной боли и частых обмороков, находящиеся там врачи замечают запаха ацетона. Об этом пишет один из таких врачей, слова которого на своем фейсбуке публикует сотрудница Киевского роддома №1 Надежда Давиденко.

Отметим, у взрослого человека характерный запах является патологическим симптомом, чаще всего свидетельствующим об однотипной диете, длительном голодании, нарушении метаболизма, заболеваниях печени и почек, нарушении работы эндокринной системы.

“Их постоянно тошнит, хотя рвать практически нечем. Метоклопромид и ондоцетрон закончились уже месяц как назад. Раненные нуждаются в усиленном питании, для нормального заживления ран нужно максимально больше белков и углеводов, ведь ткани не из чего восстанавливаться. А если ещё взять во внимание то, что раны гноятся, а на это уходит львиная доля иммунитета и сил, то шансы на выздоровление ничтожны», – говорит врач с “Азовстали”.


Оксана Коваль, ZN.ua

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