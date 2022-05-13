В Днепре оборвалась жизнь 11-ребенка: после обстрелов россиян находился в тяжелом состоянии

В Днепре оборвалась жизнь 11-ребенка: после обстрелов россиян находился в тяжелом состоянии

В больнице в Днепре ушел из жизни 11-летний мальчик из Золотого. Из-за обстрелов россии он находился в крайне тяжелом состоянии.

Трагическую новость сообщил Сергей Гайдай - глава Луганской области. Дату смерти мальчика он не раскрыл.

"В больнице в Днепре недавно умер 11-летний мальчик из Золотого, который находился в крайне тяжелом состоянии", - заявил Гайдай.

Также он сообщил о гибели мужчины из Лисичанска. В результате роSSийских обстрелов вечером 11 мая он получил ранения, несовместимые с жизнью.


Алексей Ионов, politeka.net

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