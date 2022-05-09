ВСУ сообщили, сколько роSSийских кораблей до сих пор находится в Черном море

Военные предупредили о высокой вероятности новых ракетных обстрелов с моря, информирует ZN.ua.

ВСУ сообщили, сколько роSSийских кораблей до сих пор находится в Черном море
© Министерство обороны РФ

В Черном море до сих пор находится не менее шести кораблей и двух подводных лодок РФ. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг».

Согласно информации полковника Владислава Назарова, недалеко от берегов Одессы курсируют суда оккупантов, которые оснащены крылатыми ракетами. По предварительным данным, количество последних может достигать 50 штук. Представитель ВСУ предупредил о высокой вероятности новых ракетных ударов с моря и попросил граждан соблюдать инструкции на случай воздушных тревог.

Также в ОК «Юг» отметили, что за сутки 8 мая враг выпустил по Одесской области 9 ракет, но украинской ПВО удалось сбить 6 из них. Те, которые все же достигли цели, повредили линии электроснабжения и нанесли ущерб гражданским объектам.


Александр Кричковский, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
США ввели новые санкции против роSSийских банков, компаний и физических лицСША ввели новые санкции против роSSийских банков, компаний и физических лиц
Украинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войныУкраинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войны
В Одесской области в результате роSSийских обстрелов без света оказались шесть населенных пунктовВ Одесской области в результате роSSийских обстрелов без света оказались шесть населенных пунктов
В РоSSии считают, что компенсацией за передачу роSSийских активов Украине могут быть территории ДонбассаВ РоSSии считают, что компенсацией за передачу роSSийских активов Украине могут быть территории Донбасса
"Вышли из убежища на несколько минут": стало известно подробности трагедии на Луганщине"Вышли из убежища на несколько минут": стало известно подробности трагедии на Луганщине
Прокуратура шьет дело: 300 роSSийских военных дезертировали и сорвали наступлениеПрокуратура шьет дело: 300 роSSийских военных дезертировали и сорвали наступление
Кадыровцы так увлеклись мародерством, что воруют оружие у роSSийских военных — аудиоперехват СБУКадыровцы так увлеклись мародерством, что воруют оружие у роSSийских военных — аудиоперехват СБУ
Знаменитый предмет гардероба Зеленского продали на аукционе: сколько денег собрали для УкраиныЗнаменитый предмет гардероба Зеленского продали на аукционе: сколько денег собрали для Украины
Хельсинкская комиссия обвиняет Швейцарию в сокрытии роSSийских активовХельсинкская комиссия обвиняет Швейцарию в сокрытии роSSийских активов
В Беларуси остается до 8 роSSийских пусковых установок "Искандеров" и до 6 самолетов — ГенштабВ Беларуси остается до 8 роSSийских пусковых установок "Искандеров" и до 6 самолетов — Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости