ВСУ сообщили, сколько роSSийских кораблей до сих пор находится в Черном море

В Черном море до сих пор находится не менее шести кораблей и двух подводных лодок РФ . Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг».

Согласно информации полковника Владислава Назарова, недалеко от берегов Одессы курсируют суда оккупантов, которые оснащены крылатыми ракетами. По предварительным данным, количество последних может достигать 50 штук. Представитель ВСУ предупредил о высокой вероятности новых ракетных ударов с моря и попросил граждан соблюдать инструкции на случай воздушных тревог.

Также в ОК «Юг» отметили, что за сутки 8 мая враг выпустил по Одесской области 9 ракет, но украинской ПВО удалось сбить 6 из них. Те, которые все же достигли цели, повредили линии электроснабжения и нанесли ущерб гражданским объектам.