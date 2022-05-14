В Украине сейчас находится 105 батальонно-тактических групп РоSSии - Минобороны США

В Украине на сегодняшний день находится 105 батальонно-тактических групп РоSSии. Враг продолжает добавлять новые на территорию Донбасса, сообщил представитель Министерства обороны США на брифинге.

Чиновник Пентагона добавил, что американская разведка располагает данными об отказе в выполнении приказов некоторыми роSSийскими офицерами.

"Мы продолжаем получать анекдотические свидетельства того, что боевой дух и единство подразделений остаются проблемой, солдаты не подчиняются приказам или, вы знаете, не дерутся так хорошо или агрессивно, как от них ожидают, даже некоторые офицеры отказываются выполнять приказы", - сообщил он.

На вопрос о боевом духе украинцев в Пентагоне напомнили, что защитники сражаются с 2014 года и у Министерства обороны США нет данных о проблемах с моральным состоянием.

"Не хочу говорить за каждое отдельное подразделение, но мы просто не видим, чтобы это (низкий боевых дух – Ред.) встречалось. У них есть – они продемонстрировали – очень сильную волю к борьбе и стремление продолжать защищать позиции", – добавил чиновник.

По данным из открытых источников неприятеля, любая русская батальонно-тактическая группа насчитывает 600-800 военных. Однако враг терпит большие потери в Украине, поэтому в реальности каждая из БТГ может иметь значительно меньшее количество оккупантов.