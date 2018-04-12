UA|TV начал тестовое вещание на "ЛНР"

Сигнал передают с вышки в Бахмутовке.

Телеканал иновещания UA|TV, который является частью государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", запустил вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Луганской области.

Так, с телебашни в Бахмутовке (Луганская область) КП "Инновационно-информационный центр" (г. Северодонецк) начало трансляцию UA|TV в тестовом режиме на 40-м ТВК с мощностью 1,2 кВт в цифровом формате DVB-T2, сообщается на сайте Министерства информационной политики.

В конце марта UA|TV начал вещать в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донецкой области с телевышек в Чонгаре (Херсонская область) и Волновахе (Донецкая область).

Телеканал UA|TV начал работать 1 октября 2015 года. Канал транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках - украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском.