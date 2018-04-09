Сурков предсказал РоSSии войны и века "геополитического одиночества"
"РоSSия, без сомнения, будет воевать (война ведь тоже способ общения)".
Помощник президент РоSSии Владислав Сурков написал статью для журнала "РоSSия в глобальной политики", где предсказал ей войны и века геополитического одиночества.
В ней он заявляет, что четыреста лет вестернизации не увенчались успехом, - "европейцы в РоSSии быстро и повально русели, а русские все никак не европеизировались", - и 2014 год ознаменовал отказ от попыток стать частью западной цивилизации.
"РоSSия четыре века шла на Восток и еще четыре века — на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима", - пишет Сурков.
"С 14-го года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит сто ( двести? триста?) лет геополитического одиночества", - заявляет он.
Сурков считает, что РоSSия вместила в себе одновременно и Восток, и Запад, поэтому "везде родственник и нигде не родной".
Впрочем, одиночество, по версии Суркова, не означает полную изоляцию.
"РоSSия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение", - говорится в статье.
Напомним, что Сурков считается куратором "ДНР" и "ЛНР".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
09.04.2018 12:16
09.04.2018 14:09