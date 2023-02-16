Сурков визнав, що Росія не планувала реалізовувати мінські домовленості

Колишній перший заступник глави адміністрації президента РФ Владыслав Сурков в інтерв'ю директору російського Центру політичної кон'юнктури Алєксєю Чеснакову визнав, що під час роботи над мінськими угодами в Росії від початку не передбачали, що вони мають бути виконані.

Опубліковане Чеснаковим інтерв'ю складається із чотирьох питань, на які він дав відповіді у стилі «так/ні».

Сурков відповів, що «задоволений нинішнім розширенням західних кордонів РФ », а дії російської армії вважає ефективними.

Водночас відповідаючи на запитання, чи працюючи над Мінськими угодами, він виходив з того, що вони мають бути виконані, Сурков відповів «Ні».