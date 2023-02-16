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2023-02-16
Сурков визнав, що Росія не планувала реалізовувати мінські домовленості
Колишній перший заступник глави адміністрації президента РФ Владыслав Сурков в інтерв'ю директору російського Центру політичної кон'юнктури Алєксєю Чеснакову визнав, що під час роботи над мінськими угодами в Росії від початку не передбачали, що вони мають бути виконані.
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Сурков відповів, що «задоволений нинішнім розширенням західних кордонів РФ», а дії російської армії вважає ефективними.
Водночас відповідаючи на запитання, чи працюючи над Мінськими угодами, він виходив з того, що вони мають бути виконані, Сурков відповів «Ні».
Також ексрадник Путіна вважає, що відносини РФ та Заходу «нормалізуються в найближчому майбутньому».
Ірина Знась, ZN.ua