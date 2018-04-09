Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к РоSSии

У газопровода нет экономически оправданной основы.

Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к РоSSии
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко назвал газопровод "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к РоSSии.

В интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном в понедельник, 9 апреля, Порошенко назвал газопровод "чисто политическим проектом, который финансирует РоSSия".

"Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к РоSSии", - цитирует Порошенко "Немецкая волна".

Он назвал Москву "крайне ненадежным партнером" и заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей "огромный ущерб".

У газопровода нет экономически оправданной основы, а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле и "может быть легко и выгодно модернизирован", уверен Порошенко. "Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2", - предложил президент.

Напомним, что Германия уже выдала все разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. Требуются еще разрешения от Финляндии, Дании и Швеции.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз.


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