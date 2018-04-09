Пятеро военных ранены за сутки на Донбассе

Боевики совершили 35 обстрелов

В воскресенье, 8 апреля, боевики "ДНР" и "ЛНР" 35 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранены пятеро украинских военнослужащих.

Об этом говорится в утренней сводке штаба АТО.

Пострадавших доставили в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

В частности, на луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал украинские укрепления вблизи Луганского. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся по защитникам Светлодарска. Также гранатометы боевики применили неподалеку Крымского и Валуйского.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по украинским укреплениям вблизи Водяного, Лебединского, Богдановка, Каменки, Пищевика и Широкино. Кроме этого, в районе Богдановки боевики применили вооружение БМП, неподалеку Водяного, Гнутово и Пищевика – крупнокалиберные пулеметы, по защитникам Авдеевки, Павлополя, Талаковки и шахты "Бутовка" – стрелковое оружие, а в районе Широкино велся снайперский огонь.

Напомним, 7 апреля на Донбассе было 42 обстрела, ранение получил один боец.


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