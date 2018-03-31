Каждый полицейский, спасатель и пограничник должен уметь оказывать домедицинскую помощь, - Аваков

"Работники системы МВД должны пройти соответствующее обучение".

Каждый полицейский, спасатель и пограничник должен уметь оказывать домедицинскую помощь, - Аваков
Арсен Аваков
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня, 31 марта, что каждый специалист системы МВД обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В связи с этим в Украине начал работу учебно-тренировочный центр подготовки парамедиков на базе Национального университета внутренних дел.

"Мы говорим о парамедиках, но видим, что в строю стоят и полицейские, и офицеры ГосЧС. Каждый из них должен уметь оказывать медицинскую помощь, даже не имея медицинского образования", - сказал Аваков.

Глава МВД сообщил, что сегодня дипломы об успешном завершении курса домедицинской помощи получили 75 офицеров, добавив, что следующие в очереди на обучение - пограничники.

Министр внутренних дел отметил, что открытие центра стало возможным благодаря помощи НАТО.

Фото: http://mvs.gov.ua

Создание учебно-тренировочного центра домедицинской помощи в Украине продолжалось два года. Программой НАТО было частично выделено оборудование для обеспечения стационарного и мобильного учебно-тренировочного центра. Кроме того, на базе SMURD Fundation в Румынии специальную подготовку по стандартам НАТО прошли 14 украинских специалистов, которые сейчас учат украинских офицеров.

В период с декабря 2017 г. по март 2018 г. на базе отделения прошли обучение по 48-часовой программе, успешно сдали экзамен и получили свидетельство о повышении квалификации по домедицинской помощи 486 слушателей.

Напомним, ранее Украина договорилась о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters для МВД.


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