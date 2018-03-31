Каждый полицейский, спасатель и пограничник должен уметь оказывать домедицинскую помощь, - Аваков

"Работники системы МВД должны пройти соответствующее обучение".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня, 31 марта, что каждый специалист системы МВД обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба МВД .

В связи с этим в Украине начал работу учебно-тренировочный центр подготовки парамедиков на базе Национального университета внутренних дел.

"Мы говорим о парамедиках, но видим, что в строю стоят и полицейские, и офицеры ГосЧС. Каждый из них должен уметь оказывать медицинскую помощь, даже не имея медицинского образования", - сказал Аваков.

Глава МВД сообщил, что сегодня дипломы об успешном завершении курса домедицинской помощи получили 75 офицеров, добавив, что следующие в очереди на обучение - пограничники.

Министр внутренних дел отметил, что открытие центра стало возможным благодаря помощи НАТО.

Фото: http://mvs.gov.ua

Создание учебно-тренировочного центра домедицинской помощи в Украине продолжалось два года. Программой НАТО было частично выделено оборудование для обеспечения стационарного и мобильного учебно-тренировочного центра. Кроме того, на базе SMURD Fundation в Румынии специальную подготовку по стандартам НАТО прошли 14 украинских специалистов, которые сейчас учат украинских офицеров.

В период с декабря 2017 г. по март 2018 г. на базе отделения прошли обучение по 48-часовой программе, успешно сдали экзамен и получили свидетельство о повышении квалификации по домедицинской помощи 486 слушателей.