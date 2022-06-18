Аваков повідомив про перехоплення секретного зведення російських окупантів про реальні втрати

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити внутрішньоштабне рашистське зведення втрат. Даними він поділився на своїй сторінці у "Фейсбуку".

«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 37 592 особи.

Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, що беруть участь у бойових діях на території України. Втрата Росгвардії з початку військових дій – 1788 убитими», – написав Аваков.