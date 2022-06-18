Аваков повідомив про перехоплення секретного зведення російських окупантів про реальні втрати

Реальні втрати рашистів за їхніми даними навіть вищі за дані Генштабу ЗСУ, інформує ZN.ua.

Аваков повідомив про перехоплення секретного зведення російських окупантів про реальні втрати

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити внутрішньоштабне рашистське зведення втрат. Даними він поділився на своїй сторінці у "Фейсбуку".

«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 37 592 особи.

Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, що беруть участь у бойових діях на території України. Втрата Росгвардії з початку військових дій – 1788 убитими», – написав Аваков.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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