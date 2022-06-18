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2022-06-18
Аваков повідомив про перехоплення секретного зведення російських окупантів про реальні втрати
Реальні втрати рашистів за їхніми даними навіть вищі за дані Генштабу ЗСУ, інформує
Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити внутрішньоштабне рашистське зведення втрат. Даними він поділився
«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 37 592 особи.
Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, що беруть участь у бойових діях на території України. Втрата Росгвардії з початку військових дій – 1788 убитими», – написав Аваков.
Юлія Мельничук, ZN.ua