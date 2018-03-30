Канада готова расширить санкции против РоSSии

В настоящее время под действие канадских санкций подпадают более 300 роSSийских и украинских физических и юридических лиц.

Канада готова расширить санкции против РоSSии
Фото: Travelcalendar

В случае необходимости усиления давления на РоSSию Канада готова наложить дополнительные санкции на сторонников кремлевского режима.

Об этом говорится в ответе правительства Канады на недавно опубликованный отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, передает Укринформ.

"Правительство Канады готово наложить дополнительные санкции, которые потребуются, чтобы поддерживать давление на РоSSию. Канада принимает решение о санкциях в тесном сотрудничестве с международными партнерами и союзниками, в том числе G7, НАТО и ЕС", - говорится в документе.

При этом в правительстве отметили, что в настоящее время под действие канадских санкций подпадают более 300 роSSийских и украинских физических и юридических лиц.

"Эти меры будут оставаться в силе, пока не будут отменены, а их продолжительность непосредственно привязана к полному выполнению Россией своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, а также уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в тексте.

Напомним, по данным Госдепа США, оборонный сектор РоSSии потерял $3 млрд из-за санкций.


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