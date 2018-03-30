Из-за НАБУ Минобороны понесло убытки в 362 млн гривен при закупке топлива, - Павловский

Павловский раскритиковал действия НАБУ и САП по делу о закупке топлива Минобороны.

Заместитель министра обороны Игорь Павловский раскритиковал действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу о закупке топлива Минобороны. Об этом Павловский заявил в интервью изданию "Цензор.нет".

Как известно, в октябре 2017 года НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны в якобы растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии. "С момента задержания никаких следственных действий НАБУ и САП не проводят. Меня и офицеров с момента задержания не вызывают на допросы. Был бы у нас независимый Антикоррупционный суд – дело бы давно закрыл бы. Это дутое дело, и я очень жду, когда в суде у меня будет возможность разбить все обвинения", - сообщил Павловский.

Речь идет о соглашении между Минобороны и компанией "Трейд Коммодити", которая победила на торгах по закупке топлива, потому что дала самую низкую на тот момент цену. Но, как говорили эксперты, из-за роста цен на украинском и мировом рынках было принято решение изменить цены, что не противоречит законодательству.

Как сообщил адвокат одного из инвесторов компании Виталий Касько даже после заключения дополнительных соглашений с Минобороны цены на топливо от "Трейд Коммодити" были самыми низкими на рынке государственных закупок. По его словам, даже НАБУ покупало топливо дороже у коммерческих структур, чем военные. Павловский подтверждает заявление адвоката. "В Минобороны топливо мы купили дешевле, чем НАБУ, примерно от 500 до 2200 гривен за тонну!". Более того, в результате таких действий НАБУ дальнейшие закупки топлива вообще были сорваны и назначены новые торги.

"Ущерб Минобороны от вмешательства НАБУ в поставки топлива составляет 362 миллиона гривен..., потому что торги не состоялись. Это цена того, что разорваны выгодные сделки и зашли новые поставщики, которые перестраховывают риски, потому что знают, что к ним могут прийти правоохранители! Вместо прозрачности и скидок цены на топливо после вмешательства НАБУ подскочили, потому что с нами заключают соглашения с учетом возможных колебаний. Вот такой результат. Никакой коррупции не нашли, потому что ее нет. Нет никаких доказательств, чтобы кто-то в Минобороны брал деньги, то они решили часть тех, кто подписывал документы согласно служебных обязанностей, на всю страну объявить преступниками", - отметил Павловский.

Как заявлял Касько, 27 марта Киевский окружной административный суд отменил ключевое доказательство НАБУ в деле против Минобороны и "Трейд Коммодити", а именно акт Государственной аудиторской службы, на котором основываются обвинения НАБУ в адрес Минобороны в якобы нанесении государству ущерба при закупке топлива у компании" Трейд Коммодити". Представители Минобороны со своей стороны обжаловали действия НАБУ в суде. Были сорваны поставки топлива до Вооруженных сил на сумму почти 700 млн грн.