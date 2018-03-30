Очередь на печать загранпаспортов составляет 675 тысяч заявок

Украинцам предложили оставлять жалобы на производителя паспортов.

Очередь на печать загранпаспортов составляет 675 тысяч заявок
Фото: Макс Требухов

Несмотря на запуск второй линии на полиграфкобинате "Украина" очередь на печать биометрических паспортов для выезда за границу сохраняется.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.

"С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинат "Украина" до сих пор остается около 675 тыс. документов", - заявили в ведомстве.

В связи с этим в ГМС создала на своем сайте форму обращения, которой могут воспользоваться граждане, не получившие своевременно загранпаспорт из-за технической несостоятельности производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса. Если срок выдачи документа истек, а паспорт не персонализирован на полиграфкомбинате "Украина", Миграционная служба будет направлять обращения предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения.

При этом Миграционная служба напоминает, что любые предложения от каких-либо посредников по предоставлению услуг по "ускорению" оформления загранпаспортов являются незаконными. Информацию о таких "посредниках" миграционная служба передает в Нацполицию для дальнейшего реагирования.

Напомним, полиграфкомбинат "Украина" заявлял, что очередь на изготовление загранпаспорта будет ликвидирована в течение 70 дней после запуска нового оборудования. С тех пор прошло уже 73 дня.


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