Очередь на печать загранпаспортов составляет 675 тысяч заявок
Украинцам предложили оставлять жалобы на производителя паспортов.
Несмотря на запуск второй линии на полиграфкобинате "Украина" очередь на печать биометрических паспортов для выезда за границу сохраняется.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.
"С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинат "Украина" до сих пор остается около 675 тыс. документов", - заявили в ведомстве.
В связи с этим в ГМС создала на своем сайте форму обращения, которой могут воспользоваться граждане, не получившие своевременно загранпаспорт из-за технической несостоятельности производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса. Если срок выдачи документа истек, а паспорт не персонализирован на полиграфкомбинате "Украина", Миграционная служба будет направлять обращения предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения.
При этом Миграционная служба напоминает, что любые предложения от каких-либо посредников по предоставлению услуг по "ускорению" оформления загранпаспортов являются незаконными. Информацию о таких "посредниках" миграционная служба передает в Нацполицию для дальнейшего реагирования.
Напомним, полиграфкомбинат "Украина" заявлял, что очередь на изготовление загранпаспорта будет ликвидирована в течение 70 дней после запуска нового оборудования. С тех пор прошло уже 73 дня.
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