Танки Abrams забезпечать зміни в Україні в сукупності з іншою технікою – Міллі

На думку генерала США, ця техніка може бути дуже ефективною на полі бою.

Танки M1 Abrams американського виробництва, які Сполучені Штати планують передати Україні, можуть змінити ситуацію в зоні бойових дій на території нашої держави, якщо їх використовуватимуть разом з іншою бойовою технікою, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі за підсумками 11-го засідання у форматі "Рамштайн", інформує ZN.ua .

"Я упереджений, але я думаю, що танк M1 (Abrams – ред.) – це найкращий танк у світі. Є й інші доволі хороші танки, наприклад Leopard, які теж надаються (Україні – ред.). Я правда вважаю, що танки M1, коли будуть доставлені, забезпечать зміни", – сказав він під час пресконференції .

Водночас, Міллі пояснив, що танки варто використовувати на полі бою синхронізовано з іншими засобами – тоді вони зможуть бути ефективними. Зокрема, йдеться про американські основні бойові машини піхоти Bradley, недавно отримані Україною, а також артилерію.

"Немає срібної кулі у цьому випадку, але я дійсно вважаю, що танки M1 після доставки та початку використання будуть дуже ефективними на полі бою", – підсумував генерал США .

За підсумками "Рамштайну" глава Пентагону Ллойд Остін також підтвердив, що в найближчі кілька тижнів у Німеччину прибудуть тренувальні танки Abrams для навчання українських бійців їх застосуванню.