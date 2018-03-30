САП передала в суд дело о миллионной взятке в Одесской области

Подозреваются прокурор из Измаила и депутат облсовета.

САП передала в суд дело о миллионной взятке в Одесской области
Фото: od.gp.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт против одного из депутатов Одесского областного совета и замглавы Измаильской местной прокуратуры. Их подозревают в получении миллионной взятки (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса).

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По версии следствия, прокурор, сговорившись с депутатом, вымогал и получил от директора одной из компаний неправомерную выгоду в размере 40 тыс. долларов, что на тот момент составляло 1,071 млн гривен.

Имена подозреваемых не сообщаются, но их называют измаильские СМИ - это прокурор Иван Мараховский и депутат облсовета Иван Бойченко.


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