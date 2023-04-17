Італія передала Україні артилерійські установки М109 - La Repubblica

САУ нещодавно були помічені на одній з залізничних станцій Італії.

Італія передала Україні самохідні артилерійські установки М109L, які були зняті зі зберігання та відремонтовані за кошти США. Про це повідомляє італійське видання La Rebubblica, інформує ZN.ua.

Італія передала Україні артилерійські установки М109 - La Repubblica
Фото з відкритих джерел

"Відомо не лише про довгу колону самохідних гармат, зняту два дні тому на залізничній станції Удіне. Вже кілька тижнів поспіль на відео, знятих в Україні, видно, як потужні M109L ведуть вогонь по російських позиціях", - розповідає видання.

Зафіксовані на відео факти свідчать про те, що Італія передала Україні певну кількість артилерійських установок. Візуально підтверджено, що щонайменше тридцять гусеничних гаубиць вже надійшли до ЗСУ, однак джерела La Repubblicа говорять про "вдвічі більшу кількість".

Таким чином, загалом шістдесят машин вже передані військам в Україні, або ж будуть передані найближчим часом. Не виключається, що поставки продовжаться, адже на зберіганні в Італії перебуває тризначна кількість цих САУ.

САУ М109L є модифікацією американської М109. Вона модернізувалася шляхом встановлення нового подовженого ствола та систем наведення. До 2000-х років вони були основною артилерією ЗС Італії.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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