Путин не даст задний ход на Донбассе, - военный эксперт

Путин

Украине не стоит полностью отказываться от идеи силового освобождения оккупированных территорий Донбасса, ведь РоSSия в ближайшее время не будет менять своей тактики, а эффективность переговоров вызывает сомнения.

Об этом в комментариях «Апострофу» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он также уверен, что переговоры по урегулированию конфликта не принесут результатов, а диалог специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова станет лишь источником информационных поводов.

«Путин не даст задний ход. Для него это смерти подобно», — резюмировал Жданов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Кузьмин подал в суд на Киевский горсоветКузьмин подал в суд на Киевский горсовет
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
В "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробностиВ "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Военный получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской областиВоенный получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области
Поддержавший Путина бывший мэр Феодосии получил 8 лет тюрьмыПоддержавший Путина бывший мэр Феодосии получил 8 лет тюрьмы
За сутки боевики 57 раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеЗа сутки боевики 57 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Американский эксперт указал на пробел в нацбезопасности УкраиныАмериканский эксперт указал на пробел в нацбезопасности Украины
На Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружияНа Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия
На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора"На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора"
Канада удвоит в Украине представительство полицейских офицеров-экспертовКанада удвоит в Украине представительство полицейских офицеров-экспертов
Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на ДонбассеУкраина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе
С полуночи на Донбассе зафиксировали 24 обстрелаС полуночи на Донбассе зафиксировали 24 обстрела
На Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИНа Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости