Путин не даст задний ход на Донбассе, - военный эксперт
Украине не стоит полностью отказываться от идеи силового освобождения оккупированных территорий Донбасса, ведь РоSSия в ближайшее время не будет менять своей тактики, а эффективность переговоров вызывает сомнения.
Об этом в комментариях «
Он также уверен, что переговоры по урегулированию конфликта не принесут результатов, а диалог специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова станет лишь источником информационных поводов.
«Путин не даст задний ход. Для него это смерти подобно», — резюмировал Жданов.
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