Путин не даст задний ход на Донбассе, - военный эксперт

Украине не стоит полностью отказываться от идеи силового освобождения оккупированных территорий Донбасса, ведь РоSSия в ближайшее время не будет менять своей тактики, а эффективность переговоров вызывает сомнения.

Об этом в комментариях « Апострофу » рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он также уверен, что переговоры по урегулированию конфликта не принесут результатов, а диалог специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова станет лишь источником информационных поводов.

«Путин не даст задний ход. Для него это смерти подобно», — резюмировал Жданов.