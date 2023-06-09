Бельгія передасть ЗСУ боєприпаси на 32 млн євро

Бельгія затвердила 14-й пакет підтримки України.

Рада міністрів Бельгії затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє оборонне відомство країни, інформує ZN.ua.

Бельгія передасть ЗСУ боєприпаси на 32 млн євро
© f-legion.com

Зазначається, що міноборони придбає боєприпаси калібру 105 мм на суму 32,4 млн. євро для потреб Збройних сил України.

«Боєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та доставлені у найкоротші терміни», — йдеться у заяві.

«Це постачання 105-мм боєприпасів відповідає прямому запиту України та задовольняє їхні потреби на місцях. Завдяки цій додатковій підтримці у розмірі 32,4 млн євро Міністерство оборони на сьогоднішній день надало 306 млн євро у вигляді летальної та нелетальної військової підтримки Україні, зокрема 41 млн євро палива”, - наголошується в тексті.

Крім матеріальної підтримки, Міноборони вже навчило понад 700 українських військових у рамках європейської тренувальної місії EUMAM.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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