Бельгія передасть ЗСУ боєприпаси на 32 млн євро
Бельгія затвердила 14-й пакет підтримки України.
Рада міністрів Бельгії затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні. Про це
Зазначається, що міноборони придбає боєприпаси калібру 105 мм на суму 32,4 млн. євро для потреб Збройних сил України.
«Боєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та доставлені у найкоротші терміни», — йдеться у заяві.
«Це постачання 105-мм боєприпасів відповідає прямому запиту України та задовольняє їхні потреби на місцях. Завдяки цій додатковій підтримці у розмірі 32,4 млн євро Міністерство оборони на сьогоднішній день надало 306 млн євро у вигляді летальної та нелетальної військової підтримки Україні, зокрема 41 млн євро палива”, - наголошується в тексті.
Крім матеріальної підтримки, Міноборони вже навчило понад 700 українських військових у рамках європейської тренувальної місії EUMAM.