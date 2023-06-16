Швеція надасть Україні міношукачі для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Вартість обладнання складає близько $1,7 млн.

Шведське агентство з надзвичайних ситуацій надасть Україні 250 міношукачів для розмінування на територіях, затоплених унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомляє Міноборони Швеції.

Швеція надасть Україні міношукачі для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
© Pixabay

"Швеція та ЄС рішуче засуджують руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Це свідчить про новий рівень руйнування української критичної цивільної інфраструктури. Швеція й надалі надаватиме рішучу підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, і ми продовжимо чинити тиск на Росію", - йдеться у повідомленні.

Вартість обладнання складає 15 мільйонів шведських крон (близько $1,7 млн). Його обіцяють доставити найближчим часом.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін зазначив, що "міни, розкидані після вибуху Каховської греблі, становлять серйозну загрозу життю і здоров'ю цивільного населення в цьому районі. Шведська гуманітарна поставка 250 шукачів мін допоможе прискорити важливі роботи з розмінування".

Підрив Каховської ГЕС стався в ніч на 6 червня. Затопило близько 80 населених пунктів - станом на 15 червня підтопленими залишаються 27 на правому березі Дніпра та 17 на окупованій території. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 10 людей, 20 зазнали поранень, 42 вважаються зниклими безвісти.

14 червня Європарламент засудив знищення Каховської ГЕС, назвавши це «воєнним злочином, скоєним російськими військовими».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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