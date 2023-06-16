Швеція надасть Україні міношукачі для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Вартість обладнання складає близько $1,7 млн.
Шведське агентство з надзвичайних ситуацій надасть Україні 250 міношукачів для розмінування на територіях, затоплених унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС,
"Швеція та ЄС рішуче засуджують руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Це свідчить про новий рівень руйнування української критичної цивільної інфраструктури. Швеція й надалі надаватиме рішучу підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, і ми продовжимо чинити тиск на Росію", - йдеться у повідомленні.
Вартість обладнання складає 15 мільйонів шведських крон (близько $1,7 млн). Його обіцяють доставити найближчим часом.
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін зазначив, що "міни, розкидані після вибуху Каховської греблі, становлять серйозну загрозу життю і здоров'ю цивільного населення в цьому районі. Шведська гуманітарна поставка 250 шукачів мін допоможе прискорити важливі роботи з розмінування".
Підрив Каховської ГЕС стався в ніч на 6 червня. Затопило близько 80 населених пунктів - станом на 15 червня підтопленими
14 червня Європарламент засудив знищення Каховської ГЕС, назвавши це «воєнним злочином, скоєним російськими військовими».