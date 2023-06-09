Польща надасть Україні цистерни та насоси для ліквідації наслідків знищення Каховської ГЕС

Мова йде про 10 цистерн для води місткістю 18 тисяч літрів і 10 високопродуктивних насосів.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща передасть Україні насоси та цистерни для відкачування води із затоплених територій Херсонської області внаслідок знищення Каховської ГЕС, інформує ZN.ua.

Польща надасть Україні цистерни та насоси для ліквідації наслідків знищення Каховської ГЕС
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"Через драматичне становище цивільного населення після того, як Росія зруйнувала дамбу на річці Дніпро в Новій Каховці, ми з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким ухвалили рішення передати Україні 10 цистерн для води місткістю 18 тисяч літрів і 10 високопродуктивних насосів", - зазначив Камінський у Twitter.

Міністерство внутрішніх справ України шукає шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян із тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області, підтопленої внаслідок руйнування Каховської ГЕС.


Анна Конюченко, ZN.ua





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