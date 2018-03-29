Посол США в РФ не исключает заморозки роSSийских активов

"У нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы".

Посол США в РФ не исключает заморозки роSSийских активов
Джон Хантсман
Фото: politico.com

РоSSийские активы в США могут быть арестованы, несмотря на то, что на дипломатическую собственность распространяется действие Венской конвенции, которая гарантирует ее неприкосновенность.

Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман, передает РБК.

"Конечно, это (заморозка активов, - ред.) возможно", - сказал он.

Дипломат отметил, что не может знать, какое будущее ждет две страны, но выразил надежду на стабилизацию отношений.

На вопрос о том, как Вашингтон намерен арестовать роSSийские активы, если в отношении дипсобственности Москвы действует Венская конвенция, посол напомнил, что, "помимо этой конвенции, существуют и другие соглашения".

"Есть Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации. Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события", - добавил посол.

Хантсман также отметил, что иногда он читает книги об истории отношений между США и Россией.

"Бывали и спады, и подъемы. И высылки дипломатов уже случались. В этих отношениях были и напряженные, и хорошие моменты", - сказал он.

По мнению Хантсмана, хорошими являются моменты, когда "мы можем сесть за стол и честно поговорить о том, что значит быть надежным и ответственным партнером".

Комментируя отравление роSSийского разведчика Сергей Скрипаля в Великобритании, он заявил, что "то, что произошло в Солсбери, - так ответственные партнеры не поступают".

"И действия в других частях мира не говорят об ответственном партнерстве, которое мы хотели бы иметь. И я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые стоят перед нами", - сказал посол.

Ранее РБК сообщал, что на правах собственности РоSSия владеет зданием генерального консульства в Сан-Франциско и зданием торгового представительства в Вашингтоне. Госдеп объявил о том, что США лишают РоSSию права использовать эти объекты со 2 сентября 2017 года, как ответные меры на сокращение числа дипломатов американской миссии. Тогда роSSийские дипломаты были поставлены перед необходимостью срочно покинуть страну, а здания были лишены дипломатического иммунитета. РоSSийский МИД объявил эти действия противоречащими международным конвенциям, а президент Владимир Путин пообещал, что РоSSия подаст в суд на США.

Кроме того, в конце 2016 года Вашингтон лишил роSSийских дипломатов правом пользоваться так называемыми посольскими дачами в Нью-Йорке и Мэриленде.

Москва объявила, что США придется сократить число сотрудников своей дипмиссии до 455 человек, в июле 2017 года, в качестве ответной меры на введенные Вашингтоном санкции. Тогда же РоSSия закрыла доступ США к посольской даче в Серебряном Бору.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй назвала "весьма вероятной" причастность РоSSии к отравлению боевым отравляющим веществом "Новичок". РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали, но заявляли об "украинском следе" вещества, о том, что "Новичок" делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии. Также в МИД РФ заявили, что британские власти "срежиссировали" отравление Скрипаля.

14 марта Великобритания выдворила 23 роSSийских дипломата в связи с этим инцидентом. С 26 марта к ней присоединились 27 союзников. Также Британия выдала ордера на арест роSSийского капитала сомнительного происхождения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Савченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациямиСавченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийских дипломатов высылают уже 27 странРоSSийских дипломатов высылают уже 27 стран
Арьев рассказал, кого из роSSийских дипломатов выслали из УкраиныАрьев рассказал, кого из роSSийских дипломатов выслали из Украины
Молдова решила выслать трех роSSийских дипломатовМолдова решила выслать трех роSSийских дипломатов
Посол США поблагодарила Украину за солидарность в выдворении роSSийских дипломатовПосол США поблагодарила Украину за солидарность в выдворении роSSийских дипломатов
Ирландия присоединилась к высылке роSSийских дипломатовИрландия присоединилась к высылке роSSийских дипломатов
Австралия решила выслать двух роSSийских дипломатовАвстралия решила выслать двух роSSийских дипломатов
Выдворение 13 роSSийских дипломатов укрепит безопасность Украины, - Порошенко
США, Канада и 15 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов (обновлено)США, Канада и 15 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов (обновлено)
США, Канада и 14 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатовСША, Канада и 14 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов
США и 14 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатовСША и 14 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов
Последние новости
Подгружаем последние новости