Посол США в РФ не исключает заморозки роSSийских активов

"У нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы".

РоSSийские активы в США могут быть арестованы, несмотря на то, что на дипломатическую собственность распространяется действие Венской конвенции, которая гарантирует ее неприкосновенность.

Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман, передает РБК.

"Конечно, это (заморозка активов, - ред.) возможно", - сказал он.

Дипломат отметил, что не может знать, какое будущее ждет две страны, но выразил надежду на стабилизацию отношений.

На вопрос о том, как Вашингтон намерен арестовать роSSийские активы, если в отношении дипсобственности Москвы действует Венская конвенция, посол напомнил, что, "помимо этой конвенции, существуют и другие соглашения".

"Есть Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации. Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события", - добавил посол.

Хантсман также отметил, что иногда он читает книги об истории отношений между США и Россией .

"Бывали и спады, и подъемы. И высылки дипломатов уже случались. В этих отношениях были и напряженные, и хорошие моменты", - сказал он.

По мнению Хантсмана, хорошими являются моменты, когда "мы можем сесть за стол и честно поговорить о том, что значит быть надежным и ответственным партнером".

Комментируя отравление роSSийского разведчика Сергей Скрипаля в Великобритании, он заявил, что "то, что произошло в Солсбери, - так ответственные партнеры не поступают".

"И действия в других частях мира не говорят об ответственном партнерстве, которое мы хотели бы иметь. И я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые стоят перед нами", - сказал посол.

Ранее РБК сообщал, что на правах собственности РоSSия владеет зданием генерального консульства в Сан-Франциско и зданием торгового представительства в Вашингтоне. Госдеп объявил о том, что США лишают РоSSию права использовать эти объекты со 2 сентября 2017 года, как ответные меры на сокращение числа дипломатов американской миссии. Тогда роSSийские дипломаты были поставлены перед необходимостью срочно покинуть страну, а здания были лишены дипломатического иммунитета. РоSSийский МИД объявил эти действия противоречащими международным конвенциям, а президент Владимир Путин пообещал, что РоSSия подаст в суд на США .

Кроме того, в конце 2016 года Вашингтон лишил роSSийских дипломатов правом пользоваться так называемыми посольскими дачами в Нью-Йорке и Мэриленде.

Москва объявила, что США придется сократить число сотрудников своей дипмиссии до 455 человек, в июле 2017 года, в качестве ответной меры на введенные Вашингтоном санкции. Тогда же РоSSия закрыла доступ США к посольской даче в Серебряном Бору.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй назвала "весьма вероятной" причастность РоSSии к отравлению боевым отравляющим веществом "Новичок". РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали, но заявляли об "украинском следе" вещества, о том, что "Новичок" делали в Великобритании, США , Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии. Также в МИД РФ заявили, что британские власти "срежиссировали" отравление Скрипаля.

14 марта Великобритания выдворила 23 роSSийских дипломата в связи с этим инцидентом. С 26 марта к ней присоединились 27 союзников. Также Британия выдала ордера на арест роSSийского капитала сомнительного происхождения.